В Северодвинске вывели из эллинга атомную подлодку «Хабаровск»
Минобороны: новая АПЛ вышла из эллинга в Северодвинске
Фото: [«Подмосковье Сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Северодвинске на заводе «Севмаш» под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялся торжественный вывод из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Об этом сообщило Минобороны в своем официальном телеграм‑канале.
Андрей Белоусов подчеркнул, что новый носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит эффективно решать задачи по:
- обеспечению безопасности морских границ России;
- защите национальных интересов страны в различных районах Мирового океана.
Подлодка «Хабаровск» была заложена 27 июля 2014 года. Она разработана АО «Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин“» и обладает следующими характеристиками:
- способна нести до 6 самоходных подводных аппаратов «Посейдон»;
- может быть оснащена несколькими торпедными аппаратами калибра 533 мм;
- допускает установку ПЗРК «Игла‑1М» или аналогичных систем для самообороны.
Следующий этап — морские испытания подлодки. После их завершения «Хабаровск» будет принят в состав флота.
Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.