В Северодвинске на заводе «Севмаш» под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялся торжественный вывод из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Об этом сообщило Минобороны в своем официальном телеграм‑канале.

Андрей Белоусов подчеркнул, что новый носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит эффективно решать задачи по:

обеспечению безопасности морских границ России;

защите национальных интересов страны в различных районах Мирового океана.

Подлодка «Хабаровск» была заложена 27 июля 2014 года. Она разработана АО «Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин“» и обладает следующими характеристиками:

способна нести до 6 самоходных подводных аппаратов «Посейдон»;

может быть оснащена несколькими торпедными аппаратами калибра 533 мм;

допускает установку ПЗРК «Игла‑1М» или аналогичных систем для самообороны.

Следующий этап — морские испытания подлодки. После их завершения «Хабаровск» будет принят в состав флота.

Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.