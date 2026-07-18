Хищник с белыми цветками: в Москве зацвело растение, которое ест насекомых

Внешне растение выглядит безобидно: округлые листья с красноватым оттенком, скромные белые пятилепестковые цветки на высоких стеблях, однако оно принадлежит к насекомоядным. Листья усеяны железистыми волосками, выделяющими липкую слизь, похожую на росу. Привлеченное насекомое садится на лист, слизь обездвиживает его, края листа медленно смыкаются, и растение начинает переваривать добычу. Механизм сворачивания реагирует только на белковую пищу — так росянка восполняет нехватку азота и минералов.

Высокий стебель с цветками защищает опылителей: они могут работать, не рискуя стать добычей. Семена разлетаются, и через год прорастают новые росянки. Растение предпочитает переувлажненные болотистые места, опасные для человека из-за мягкого и непрочного грунта, поэтому специалисты не рекомендуют отправляться на его поиски.