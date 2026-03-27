«Хоть бы трусы надел»: в Сычуани мужчина устроил голый марафон в реке

В китайском городе Лэшань (провинция Сычуань) разгорелся скандал вокруг местного жителя, который на протяжении месяца ежедневно появлялся в реке в голом виде. Об этом сообщает Sohu.com.

Мужчина средних лет (очевидцы оценивают его возраст в 40–50 лет) сделал местом своих заплывов акваторию у моста Сюйхао. Единственным предметом, прикрывавшим его наготу, был спасательный пояс, тогда как плавки или иная одежда отсутствовали. Один из свидетелей снял пловца на видео и поделился возмущением.

«Я больше не могу этого терпеть. Хотя бы плавки надевайте», — заявил автор ролика, подчеркнув, что подобные сцены могут наблюдаться несовершеннолетними.

После обращения журналистов в полиции уточнили, что официальных жалоб на купальщика не регистрировалось, однако правоохранители пообещали провести проверку по факту публикации. Юристы, опрошенные изданием, дали происшествию правовую оценку: адвокат указал на незаконность нахождения в общественном водоеме без одежды, а другой специалист добавил, что систематический характер нарушения в многолюдном месте может быть квалифицирован как серьезный проступок.

