«Хтонь и тайны»: частный гид из Бронниц раскрыла, сколько зарабатывает на экскурсиях

Формальные музейные экскурсии с заученными текстами уходят в прошлое. Все больше путешественников выбирают неформальные прогулки с частными гидами, готовыми показать не только парадные достопримечательности, но и скрытые от глаз туристов местечки. Как узнал REGIONS , Мария Смирнова из Бронниц — как раз такой проводник. Бывшая журналистка, а ныне аттестованный экскурсовод, она возит малые группы по всему региону и зарабатывает на любимом деле до 150 тысяч рублей в месяц.

Карьера Марии в туризме началась с публикации в большом издании. Во времена ковидных ограничений, когда путешествия стали недоступны, она вернулась к журналистике и написала материал «Что посмотреть на юге Подмосковья за 1 день». Текст заметила директриса частного музея в Коломне и предложила сотрудничество. К тому моменту у Марии уже был опыт: она вела тревел-блог и часто водила друзей по родным Бронницам и окрестностям. Так хобби превратилось в профессию: регистрация ИП, обязательная аттестация и первые заказы.

К своей дебютной экскурсии гид готовился два дня. Клиенты — семейная пара, ехавшая на свадьбу в Зарайск — захотели совместить торжество с прогулкой по городу. Мария проштудировала домашние книги, изучила статьи о местном кремле и знаменитых коврижках, составила подробный план. Неформальная подача и угощение фирменными сладостями пришлись по душе путешественникам. Они пообещали рекомендовать гида знакомым, и сарафанное радио заработало.

Сегодня в активе Марии — обширная сеть знакомств с музейщиками, директорами турфирм и коллегами-экскурсоводами. Рекламу дает в соцсетях и на специальных площадках, ведет блог, но основной поток клиентов по-прежнему идет по рекомендациям. Знания, по признанию самой героини, поначалу были хаотичными, но теперь она постоянно учится. В домашней библиотеке уже более двухсот книг об истории региона.

«Те книги, журналы и газеты, которые уже невозможно приобрести, я читаю в библиотеке. Например, недавно я изучала историю католического храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы в поселке Октябрьском, а сейчас готовлю подробную экскурсию про женщин-предпринимательниц Бронниц и экспедицию на заброшенный стекольный завод в Мишеронском», — рассказывает гид.

Фишка Марии — индивидуальный подход. Собирая группу, она сразу спрашивает: что больше интересует, парадные красоты или хтонь, тлен и тайны? И уже под ответ выстраивает маршрут. Недавно, например, ездила на разведку на заброшенную хлопкопрядильную фабрику в Шатуре.

Прибыльному делу мешают коллеги из Москвы. По словам Марии, столичные гиды не только переманивают клиентуру, но и часто искажают факты. Это большая проблема, особенно в низкий туристический сезон. Приходится идти на дополнительные ухищрения, чтобы выделиться. Например, когда речь заходит о XIX веке, экскурсовод облачается в костюм той эпохи, сшитый собственными руками. Туристам такой подход нравится.

Спрос на поездки по Подмосковью стабильно высокий последние пять лет. Летом Марии приходится отказывать клиентам, особенно в праздничные дни. В прошлом июне она запустила новинку — путешествия на сапбордах — и за сезон прокатила 15 групп. В ближайших планах — курсы ораторского мастерства: громкий голос и четкая дикция для гида не менее важны, чем знание истории.

