Пение с высоты 57 метров: звезда «Голоса» поздравил женщин с 8 Марта с колокольни в Серпухове

В преддверии Международного женского дня житель подмосковного села Липицы устроил настоящий сюрприз для прекрасной половины человечества. Обладатель уникального голоса — редкого мужского контратенора, звучащего в диапазоне меццо-сопрано, — поднялся на колокольню храма Благовещения Богородицы, чтобы поздравить женщин с высоты 57 метров, пишет REGIONS .

Иван Степанов, чье проникновенное исполнение «Катюши» недавно потрясло наставников и зрителей шоу «Голос», выбрал для музыкального подарка композицию «Я люблю тебя, Россия». Эту легендарную песню Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина впервые исполнила Галина Ненашева еще в 1970 году, и с тех пор она стала настоящим гимном любви к родине.

«Здесь настолько прекрасное намоленное место, что душа невольно просит песни. Сегодня я пою для вас», — сказал Иван перед исполнением шлягера.

Степанов произвел настоящий фурор на телепроекте. Многие зрители сначала отказывались верить, что слышат живой звук, подозревая фонограмму или даже работу искусственного интеллекта — настолько невероятно для мужчины звучало это народное пение. Тембр голоса молодого певца оказался настолько близок к манере великой Людмилы Зыкиной, что в сети его тут же окрестили воплощением легендарной певицы и даже мужской реинкарнацией сенсационной Сьюзан Бойл. Эмоциональность и искренность выступления растопили сердце певицы Пелагеи, которая без колебаний пригласила самородка в свою команду.

Путь Ивана к большой сцене был предопределен с ранних лет. Окончив музыкальную школу по классу аккордеона и отточив мастерство в хоре, он поступил в знаменитую Гнесинку на отделение сольного народного пения. Свою миссию артист видит в том, чтобы нести людям доброту и свет через народную песню, доказывая, что можно успешно совмещать жизнь в деревне и карьеру на большой сцене.

Интересно, что музыка — не единственная грань таланта Степанова. До того как покорить вокальное шоу, он добился успеха в юмористическом жанре, став вице-чемпионом Высшей лиги КВН в составе команды «Близкие» из Белгородской области. Образ «Ванечки-народника», созданный им на сцене, быстро полюбился зрителям и запомнился своими искрометными куплетами в русском стиле.

Несмотря на растущую славу и успехи на телевидении, Иван остается верен своим корням. В свободное от концертов и съемок время он возвращается в родные Липицы, где с головой окунается в деревенскую жизнь. В его хозяйстве — коровы и куры, а на огороде всегда найдется работа. Местные жители нередко видят своего знаменитого земляка на рынке, где он торгует продуктами с собственного подворья. Торговля у Ивана идет весело: вместе с местными бабушками он частенько развлекает покупателей задорными частушками. А для жителей небольших поселений он регулярно дает бесплатные концерты, даря радость тем, кто редко выбирается в большие города.

Ранее сообщалось, что певец Дмитриенко боится не собрать «Лужники».