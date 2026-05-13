Хватит страдать в одиночку: в онкобольницах вводят обязательную помощь психолога

Министерство здравоохранения России разработало проект, согласно которому в онкологических диспансерах и больницах появятся кабинеты медицинских психологов. Новая инициатива направлена на системную помощь пациентам, столкнувшимся с тяжелым диагнозом, и призвана снизить уровень психологической нагрузки в процессе длительного лечения. Об этом информирует РИА Новости, ознакомившееся с документом.

Психолог как часть лечебного процесса

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, в структуру онкологических лечебных учреждений предлагается официально включить кабинет медицинского психолога. Это означает, что психологическая помощь перестанет быть факультативной и станет частью общего стандарта оказания медицинской помощи.

Основные задачи новой службы:

Снятие первичного шока: Помощь пациенту в принятии диагноза сразу после его постановки.

Борьба со стрессом и депрессией: Работа с психоэмоциональными состояниями, которые могут негативно влиять на эффективность основной терапии.

Профилактика выгорания: Консультации не только для пациентов, но и поддержка их родственников, которые также находятся в зоне высокого психологического риска.

Зачем это нужно системе здравоохранения

Эксперты отмечают, что физическое состояние онкологических больных неразрывно связано с их моральным настроем. Тяжелые переживания могут приводить к отказу от лечения или несоблюдению рекомендаций врача. Внедрение штатных психологов позволит:

Повысить приверженность пациентов к лечению (комплаентность).

Снизить нагрузку на врачей-онкологов, которые зачастую вынуждены выполнять функции психотерапевтов, не имея на это профильной подготовки и времени.

Создать более гуманную среду внутри специализированных стационаров.

Проект приказа находится на стадии обсуждения, после чего будут определены сроки его внедрения в регионах.