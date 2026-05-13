Хватит страдать в одиночку: в онкобольницах вводят обязательную помощь психолога
Министерство здравоохранения России разработало проект, согласно которому в онкологических диспансерах и больницах появятся кабинеты медицинских психологов. Новая инициатива направлена на системную помощь пациентам, столкнувшимся с тяжелым диагнозом, и призвана снизить уровень психологической нагрузки в процессе длительного лечения. Об этом информирует РИА Новости, ознакомившееся с документом.
Психолог как часть лечебного процесса
Согласно документу, с которым ознакомилось агентство РИА Новости, в структуру онкологических лечебных учреждений предлагается официально включить кабинет медицинского психолога. Это означает, что психологическая помощь перестанет быть факультативной и станет частью общего стандарта оказания медицинской помощи.
Основные задачи новой службы:
- Снятие первичного шока: Помощь пациенту в принятии диагноза сразу после его постановки.
- Борьба со стрессом и депрессией: Работа с психоэмоциональными состояниями, которые могут негативно влиять на эффективность основной терапии.
- Профилактика выгорания: Консультации не только для пациентов, но и поддержка их родственников, которые также находятся в зоне высокого психологического риска.
Зачем это нужно системе здравоохранения
Эксперты отмечают, что физическое состояние онкологических больных неразрывно связано с их моральным настроем. Тяжелые переживания могут приводить к отказу от лечения или несоблюдению рекомендаций врача. Внедрение штатных психологов позволит:
- Повысить приверженность пациентов к лечению (комплаентность).
- Снизить нагрузку на врачей-онкологов, которые зачастую вынуждены выполнять функции психотерапевтов, не имея на это профильной подготовки и времени.
- Создать более гуманную среду внутри специализированных стационаров.
Проект приказа находится на стадии обсуждения, после чего будут определены сроки его внедрения в регионах.