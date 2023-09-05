Игорь Брынцалов: подмосковные депутаты в своих избирательных округах проследят за ходом голосования

«Важно, чтобы выборы прошли честно, конкурентно и открыто. Несмотря на то, что в этом году у нас можно отдать свой голос не только традиционным способом — на избирательном участке, но и с помощью дистанционного голосования, во многих семьях вошло в традицию голосовать именно на участке. Здесь важно обеспечить удобство, безопасность и законность процесса голосования», — подчеркнул Брынцалов.