Игорь Брынцалов: подмосковные депутаты в своих избирательных округах проследят за ходом голосования
Фото: [Клим Березуцкий]
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что 8, 9 и 10 сентября депутатский корпус будет следить за ходом голосования по выборам Губернатора региона, дополнительные выборы в Мособлдуму и депутатов в Совет депутатов в десяти городских округах. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.
«Депутаты-члены фракции «Единая Россия» все три дня голосования будут находиться в своих избирательных округах, проверять работу избирательных участков, следить за открытостью и законностью выборов», - рассказал Игорь Брынцалов.
На участках будут присутствовать как независимые наблюдатели, так и от кандидатов, а также сотрудники органов безопасности. Помимо того, будет применяться система видеонаблюдения «Безопасный регион», а каждый избирательный участок будет оснащен системами видеофиксации.
«Важно, чтобы выборы прошли честно, конкурентно и открыто. Несмотря на то, что в этом году у нас можно отдать свой голос не только традиционным способом — на избирательном участке, но и с помощью дистанционного голосования, во многих семьях вошло в традицию голосовать именно на участке. Здесь важно обеспечить удобство, безопасность и законность процесса голосования», — подчеркнул Брынцалов.