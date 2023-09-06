Игорь Брынцалов поздравил жителей Реутова с 83-летием города

«Каждый день весь округ участвует в сборе гуманитарной помощи. Также здесь создан Центр поддержки участников СВО и их семей, оказывается помощь и поддержка по всем вопросам. Месяц назад — 4 августа после реконструкции состоялось открытие Мемориального комплекса „Реутовцам, погибшим за Отечество“. На гранитных плитах увековечены имена погибших в годы ВОВ и сведения о наших героях — участниках СВО», — подчеркнул Брынцалов.