Игорь Брынцалов поздравил жителей Реутова с 83-летием города
Фото: [Пресс-центр Мособлдумы]
В Молодежном культурно-досуговом центре состоялось торжественное собрание, посвященное Дню города Реутов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей с 83-летием города. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.
«Здесь есть и экономический потенциал, динамично развивается социальная инфраструктура. По индексу качества городской среды Реутов занимает 1 место в категории „Большие города“ и входит в тройку лидеров среди всех городов России. Очень ценно, что один из городов Московской области, наукоград, занимает такие высокие позиции с заметным постоянством», — отметил он.
Особые слова благодарности в адрес жителей Реутова председатель Мособлдумы выразил за помощь участникам СВО и их семьям.
«Каждый день весь округ участвует в сборе гуманитарной помощи. Также здесь создан Центр поддержки участников СВО и их семей, оказывается помощь и поддержка по всем вопросам. Месяц назад — 4 августа после реконструкции состоялось открытие Мемориального комплекса „Реутовцам, погибшим за Отечество“. На гранитных плитах увековечены имена погибших в годы ВОВ и сведения о наших героях — участниках СВО», — подчеркнул Брынцалов.
Игорь Брынцалов также провел церемонию награждения и девять человек отметил высокими наградами Московской области — почетными грамотами Московской областной Думы, знаками «За верность Подмосковью» и «За труды», а также благодарственными письмами губернатора.