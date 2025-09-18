Икона замироточила в руках бойцов СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) известен случай замироточения иконы. Об этом рассказал иерей Георгий Шабалов, передает «Лента.ру».

Священнослужитель подробно описал, как список бачуринской иконы начал мироточить в руках российских бойцов.

«Бойцы берут икону [в руки] (...) — и, раз, начинает елей, миро истекать», — отметил иерей.

По словам священника, российские военные не сильно удивились этому, поскольку уже были свидетелями множества чудес, происходящих в боевых условиях.

Известен и другой удивительный случай, произошедший в зоне проведения специальной военной операции. Накануне российский солдат показал икону, которая спасла ему жизнь. Вражеская пуля пробила каску, но остановилась перед двусторонним образом, вложенным внутрь.

Ранее протоиерей Василий Иванов объяснил феномен мироточения икон.