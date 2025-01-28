Икота оказалась признаком смертельного заболевания

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом aif.ru рассказала про неочевидные и базовые признаки инсульта.

При инсульте могут поражаться разные области мозга, по этой причине реакции делятся на типичные и неочевидные. К распространенным признакам можно отнести асимметирию лица, слабость, кривую улыбка, онемение или боль в руках и ногах, затрудненную речь.

Реже всего возникают такие признаки как тошнота, рвота или долгоиграющая икота. Некоторые при столкновении с инсультом также испытывают проблемы со зрением, а точнее его резкое снижение, либо паралич одного из век.

«Кроме того, внезапная глухота на одно ухо, нарушение глотания, поперхивания при попытке пить жидкость тоже могут быть признаком инсульта», — объяснила эксперт.

При любых подозрительных симптомах следует незамедлительно вызвать скорую помощь. По статистике, больше всего шансов выжить и не получить осложнений у людей, которые обратились за помощью в первые два часа.

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