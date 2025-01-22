Жителям Подмосковья рассказали, какие продукты снизят риск развития инсульта

Фрукты, овощи, а также продукты, богатые полезными жирами (оливковое масло, орехи, рыба), помогут снизить риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала главный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

По ее словам, для поддержания здоровья важно также исключить из рациона питания фастфуд и кондитерские изделия, в которых много насыщенных жиров и трансжиров. Врач подчеркнула, что питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Для профилактики болезней стоит также пить достаточно воды и поддерживать физическую активность.

«В питании современных людей много переработанных продуктов и мало клетчатки. Такой дисбаланс может привести к проблемам с перевариванием пищи и запорам, а также увеличить риск развития рака кишечника», — добавила Пичугина.

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