В Свердловской области умер школьник после занятий хоккеем

В Свердловской области трагически скончался 14-летний хоккеист после тренировки. Информацию об этом предоставил портал E1.RU, ссылаясь на слова тренера.

Инцидент произошел 9 сентября в городе Асбесте. После выхода на лед и разминки тренер проинформировал юных спортсменов о предстоящих упражнениях. Во время выполнения задания 14-летний подросток почувствовал себя неважно. Потеряв силы, он упал на лед.

«Я закричал, что срочно позовите врачей. У нас есть дежурный врач. Тут же позвал второго тренера. Мы его взяли под руки и передали нашим медикам. Дальше они пытались его реанимировать», — приводит слова тренера источник.

Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь и госпитализацию, жизнь юного хоккеиста спасти не удалось. Подчеркивается, что ранее у мальчика не наблюдалось каких-либо отклонений в состоянии здоровья.

