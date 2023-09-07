Информационный центр ЦИК РФ начал работу
Фото: [©Кристина Кормилицына/РИА Новости]
Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова дала старт работе Информационного центра. Она выразила благодарность всем избиркомам страны за масштабную работу, которая проводится в текущем году.
«Это плоть от плоти нашего общества, поистине народные комиссии, и, как правило, они состоят из очень достойных, ответственных, неравнодушных людей, которые вносят свой посильный вклад в развитие и укрепление России», - заявила она.
Памфилова также подчеркнула, что на избиркомах страны сейчас особенно большая ответственность, так как избирательная кампания проводится в условиях СВО.