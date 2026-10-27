«Спартак» обратился в ЭСК по поводу судейства в матче с ЦСКА

«Спартак» обратился в ЭСК по поводу неудаления игроков ЦСКА Глебова и Облякова

Культура и спорт

«Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при РФС по итогам матча 12-го тура против ЦСКА (0:2). Красно-белые просят рассмотреть два спорных эпизода.

По мнению «Спартака», арбитр Кирилл Левников должен был показать две красные карточки армейцам еще в первом тайме.

На 18-й минуте вингер ЦСКА Кирилл Глебов толкнул бокового арбитра и получил за это только желтую карточку. Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в эфире «Матч ТВ» назвал решение «катастрофой для имиджа нашего футбола». По его мнению, Левников обязан был удалять арбитра. С Лапочкиным в оценке эпизода согласны бывший арбитр Игорь Федотов и судейский эксперт Анатолий Синяев: любое физическое воздействие на судья должно наказываться красной карточкой.

На 41-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков грубо сыграл против капитана «Спартака» Романа Зобнина. Левников зафиксировал фол, но дополнительно армейца наказывать не стал. По мнению Лапочкина, красная карточка должна была быть показана и в этом случае.

Ранее Тимур Гурцкая высказался о ситуации в казанском «Рубине» после увольнения Франка Артиги.

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