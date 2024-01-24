«Интоксикация и смерть»: что грозит годовалому малышу в Петербурге, выпившему средство для посуды

В Санкт-Петербурге годовалый малыш попал в реанимацию с сильным ожогом пищевода, выпив средство для мытья посуды. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Врач-терапевт Анастасия Курова рассказала, чем опасна бытовая химия, и что ждет пострадавшего малыша.

«Почему как взрослым, так и детям опасно пробовать любые средства для мытья посуды или кухонной техники? Это приводит к химическим ожогам ротовой полости, пищевода и в 20% случаев — желудка и кишечника. Также химическое воздействие может быть настолько сильным, что возникнет интоксикация и смерть», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дело в том, объяснила специалист, что в таких средствах содержатся щелочи, кислоты и хлор, которые негативно влияют на слизистые оболочки, повреждая их. Чем выше концентрация действующего средства, тем сильнее поражается слизистая оболочка. То есть, чем более активное и едкое средство для чистки кухни или посуды, тем выше концентрация действующего вещества и тем сильнее площадь поражения слизистых оболочек.

«Какие могут быть последствия для здоровья в случае ожогов пищевода? Это сужение пищевода, разрыв пищевода, которые требуют срочных врачебных вмешательств. Любое химическое воздействие на слизистые пищевода, желудка и кишечника может в будущем способствовать развитию онкологических заболеваний», — сообщила Курова.

Врач добавила, что в желудке химические ожоги могут привести к развитию гастрита, язвам, сужению просвета и разрыву стенки желудка с проникновением содержимого желудка в брюшную полость. Такое состояние называется перитонит.

Также ситуацию прокомментировала адвокат Елена Гурьева. Она объяснила, кого могут наказать за случившееся.

«Родители несут ответственность за несчастные случаи с участием детей, оставленных без присмотра, по статье 125 УК РФ — «Оставление в опасности». Взрослые допустили, что в доступном для ребенка месте оказалось средство для мытья посуды, которое тот выпил, поставили его в опасное для жизни и здоровья положение. Теперь родителям грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года», — сообщила юрист.

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