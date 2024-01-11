«Таз не готов к родам»: выяснилось, что будет с 13-летней беременной школьницей из Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница обратилась в больницу с беременностью, о чем врачи поспешили сообщить в правоохранительные органы.

Акушер-гинеколог Виктория Мариновская рассказала нам, чем грозит беременность в столь раннем возрасте.

«У юных пациенток еще не до конца сформирована репродуктивная система — костный таз не готов к родам. Он формируется до 20-25 лет, и поэтому при родах в более раннем возрасте выше вероятность того, что они закончатся кесаревым сечением», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сама беременность у малолетних, продолжила она, протекает несколько специфически. У них выше риск развития преэклампсии — это опасное осложнение, которое характеризуется повышением артериального давления и появлением белка в моче. Кроме того, повышаются риск рождения малыша с задержкой роста и шанс наступления преждевременных родов.

Также ситуацию прокомментировал юрист Айкарам Баблоян. Он объяснил, кто и какое наказание понесет по факту случившегося.

«Если она забеременела от ровесника, уголовной ответственности за это не предусмотрено, поскольку подростки находятся в одном возрасте. А вот родители несут ответственность за благополучие своего ребенка. Вопросы о недостаточном контроле могут быть предметом административного расследования, в результате чего граждане рискуют быть привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию», — подчеркнул эксперт.

Если же девочку совратил взрослый человек, добавил наш собеседник, максимальное наказание для него составит до четырех лет лишения свободы по статье о сношении с малолетними или до 15 лет, если произошло изнасилование.

Ранее выяснилось, что будет с осужденными, которые изнасиловали в Москве школьниц из Эстонии.