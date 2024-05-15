Инженер–конструктор из Химок приобрела квартиру рядом с работой благодаря «Социальной ипотеке»

Ведущий инженер–конструктор Анастасия Косенкова из городского округа Химки благодаря участию в программе «Социальная ипотека» купила квартиру рядом с работой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

По словам обладательницы сертификата, звездное небо манило ее с детства. Она родилась на родине Юрия Гагарина в Смоленской области. Сейчас в работе ее особенно вдохновляет то, что они могут открывать новые горизонты, проектируем межпланетные миссии.

Предложение принять участие в жилищной программе области очень выручило Анастасию: до работы ей приходилось добираться больше двух часов. Получив одобрение, она быстро нашла подходящий вариант.