Инженер–конструктор из Химок приобрела квартиру рядом с работой благодаря «Социальной ипотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области]
Ведущий инженер–конструктор Анастасия Косенкова из городского округа Химки благодаря участию в программе «Социальная ипотека» купила квартиру рядом с работой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
По словам обладательницы сертификата, звездное небо манило ее с детства. Она родилась на родине Юрия Гагарина в Смоленской области. Сейчас в работе ее особенно вдохновляет то, что они могут открывать новые горизонты, проектируем межпланетные миссии.
Предложение принять участие в жилищной программе области очень выручило Анастасию: до работы ей приходилось добираться больше двух часов. Получив одобрение, она быстро нашла подходящий вариант.
«Мы с мужем выбрали двухкомнатную квартиру в новом доме. Все очень нравится — комфортные условия проживания, возможности для занятий спортом, организации досуга. Самый большой плюс, конечно, то, что теперь до работы при желании даже пешком можно дойти», — рассказывает Косенкова.