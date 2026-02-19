«Ипотечный тупик». Рынок аренды ждет индексация на 2–4% с приходом весны

По прогнозам финансиста Дмитрия Трепольского, в марте 2026 года ставки аренды в России прибавят 2–4% относительно февраля. Дело в том, что зимой на рынке традиционно затишье, и собственники готовы уступать, чтобы не простаивать, однако с наступлением весны спрос активизируется, давая арендодателям повод для корректировки цен, пояснил эксперт в интервью изданию «Газета.Ru» .

Основным драйвером роста аналитик называет «ипотечный тупик»: высокая ключевая ставка и ужесточение льготных программ делают покупку квартиры недоступной для многих, и эти люди вынуждены оставаться в секторе найма. Это создает устойчивый избыток спроса, который рынок не успевает покрывать новыми предложениями. Ситуацию усугубляет и дефицит качественного жилья: из-за сокращения ввода новостроек до 40 млн кв. м остро не хватает современных квартир с хорошим ремонтом, владельцы которых в марте будут диктовать цены без торга.

Согласно расчетам Трепольского, в городах-миллионниках (кроме Москвы) однокомнатные квартиры достигнут 32–38 тыс. рублей. В столице качественная «однушка» закрепится на уровне 75–85 тыс., а в Санкт-Петербурге — 48–55 тыс. рублей. Двухкомнатные квартиры дорожают медленнее, но остаются в приоритете у семей: в регионах за них попросят 42–50 тыс., в Москве комфортный вариант обойдется в 100–115 тыс. рублей. Аренда «трешек» стартует от 55 тыс. в регионах и от 140 тыс. в Москве, где цена сильно зависит от локации и может достигать 250 тыс. в престижных районах. В пределах «старой» Москвы однокомнатные квартиры у метро могут подорожать до 95 тыс., а двухкомнатные — до 100–120 тыс. рублей.

