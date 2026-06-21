Иран неожиданно отказался от традиционной церемонии перед встречей с США

Иранская делегация отказалась от участия в совместной фотосессии и церемонии рукопожатия с представителями США перед началом переговоров в Швейцарии. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на осведомленный источник, передает Газета.ру.

По имеющейся информации, представители Тегерана выступили против проведения публичных протокольных мероприятий и настояли на том, чтобы переговорный процесс проходил без участия журналистов. После того как представители СМИ покинули площадку, стороны приступили к обсуждению повестки.

Переговоры проходят 21 июня в швейцарском Бюргенштоке в закрытом формате. В обсуждении также участвуют посредники из Пакистана и Катара.

Ранее представители США заявляли, что одной из ключевых тем встречи могут стать вопросы, связанные с иранской ядерной программой и ситуацией на Ближнем Востоке. В Тегеране при этом отмечали, что ядерная тематика не входит в число основных вопросов первого раунда консультаций.

Нынешняя встреча стала продолжением дипломатических контактов между сторонами после подписания временного меморандума о прекращении боевых действий и запуске нового этапа переговорного процесса. Изначально очные консультации планировалось провести раньше, однако сроки были скорректированы на фоне обострения ситуации в регионе.