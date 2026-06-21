Семья россиянки в коме приняла тяжелое решение после страшного диагноза

Родные женщины, пострадавшей от отравления метанолом на Бали, подписали отказ от реанимационных мероприятий после подтверждения смерти мозга. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Родственники 50-летней россиянки, впавшей в кому после отравления метанолом на Бали, приняли решение отказаться от реанимационных мероприятий в случае клинической смерти.

По данным СМИ, семья получила результаты обследований, которые подтвердили смерть мозга пациентки. После консультаций с врачами было принято решение не проводить реанимацию при ухудшении состояния, а также прекратить использование антибиотиков.

При этом близкие пока не согласились на отключение женщины от аппарата искусственной вентиляции легких. Медики отмечают, что после подтверждения смерти мозга восстановление функций организма невозможно, а поддержание жизни обеспечивается только за счет оборудования.

Пациентка продолжает находиться под наблюдением врачей и подключена к системе жизнеобеспечения.