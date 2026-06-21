Губерниев эмоционально отреагировал на историю матери героя чемпионата мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщения о том, что мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи смогла прибыть в США после возникших ранее визовых трудностей, передает «Матч ТВ» .

Журналист в ироничной форме отметил, что на фоне множества актуальных событий внимание общественности оказалось приковано к истории родственницы футболиста. По его словам, новость о благополучном разрешении ситуации позволяет болельщикам порадоваться за игрока.

Возинья стал одним из главных героев матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде. Встреча завершилась без забитых мячей, а 40-летний голкипер совершил семь результативных спасений и был признан лучшим игроком матча.

После финального свистка футболист не смог сдержать эмоций и рассказал, что его мать не смогла приехать на турнир из-за проблем с оформлением документов для въезда в США. Позднее стало известно, что вопрос был решен и женщина все же прибыла в страну.

После первого тура сборные Испании и Кабо-Верде набрали по одному очку и возглавили турнирную таблицу своей группы. Для африканской команды ничья с одним из фаворитов турнира стала одним из самых заметных результатов стартового этапа чемпионата мира.