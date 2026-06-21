Поверив в невероятную новость пенсионер во Франции взялся за оружие и застрелил жандармов

Во французском городе Ножан-ле-Ротр произошел вооруженный инцидент с участием пожилого местного жителя. По данным местных СМИ, 82-летний мужчина открыл огонь по сотрудникам жандармерии, прибывшим по вызову, пишет Le Figaro. Об этом передает Газета.ру.

Как сообщили в прокуратуре, вечером пенсионер вышел на улицу с винтовкой и боеприпасами, заявляя о якобы произошедшем свержении президента Франции Эммануэля Макрона. Обеспокоенная его поведением супруга обратилась в правоохранительные органы.

Прибывшие на место жандармы обнаружили мужчину на территории его дома. Во время общения с сотрудниками полиции пенсионер произвел несколько выстрелов, в результате чего двое правоохранителей получили ранения ног.

После стрельбы мужчина укрылся в подвале. Переговоры продолжались около четырех часов, после чего он добровольно сдался властям. Сообщается, что во время инцидента пенсионер также получил ранение руки.

После оказания медицинской помощи мужчину задержали. Для установления обстоятельств произошедшего назначена психиатрическая экспертиза. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.