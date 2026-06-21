Утерянная песня Виктора Цоя внезапно всплыла спустя 30 лет в Европе

Редкая запись песни Виктора Цоя «Дети минут», сделанная в 1988 году, более 30 лет хранилась у его знакомой в Швеции и вскоре станет доступна слушателям, пишет kp.ru.

В Швеции обнаружили ранее неизвестную запись песни Виктора Цоя под названием «Дети минут», которая считалась утраченной более 30 лет.

Запись была сделана в 1988 году во время одного из квартирников в Ленинграде. Тогда Цой исполнил композицию в узком кругу музыкантов и друзей и не включал ее в официальные концерты или студийные альбомы.

По информации коллекционеров, кассету с записью хранила Сара Океррен, с которой музыкант был знаком еще с конца 1980-х годов. На протяжении десятилетий запись оставалась в личном архиве и не публиковалась.

Позднее владелица приняла решение обнародовать материал. Ожидается, что композиция станет доступна слушателям в день рождения музыканта.

Интерес к наследию Виктора Цоя по-прежнему остается высоким. Ранее на аукционах уже продавались его личные вещи, включая документы, рукописи песен и записи, которые уходили за крупные суммы.