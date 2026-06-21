Китайские автокомпании нашли неожиданный способ обойти ограничения Евросоюза
Handelsblatt: китайские автокомпании нашли способ обойти пошлины ЕС
Китайские автомобильные компании смогли сохранить присутствие на европейском рынке после введения Евросоюзом повышенных пошлин на импорт электромобилей. Для этого производители сделали ставку на подключаемые гибриды, поставки которых в страны ЕС заметно выросли. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt, передает Газета.ру.
Как сообщают зарубежные СМИ, европейские власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении китайских гибридных автомобилей. По данным источников, соответствующие инициативы уже обсуждаются на уровне Евросоюза.
Отмечается, что в 2026 году продажи подключаемых гибридов китайских брендов в Европе увеличивались значительно быстрее, чем реализация полностью электрических моделей. В частности, такую динамику зафиксировали у производителей BYD и Chery.
По информации издания, некоторые компании поставили на европейский рынок десятки тысяч гибридных автомобилей, тогда как объемы экспорта электрокаров оказались существенно ниже.
В европейской автомобильной отрасли считают подобную тенденцию вызовом для местных производителей, которые стремятся сохранить свои позиции на фоне растущей конкуренции со стороны китайских компаний. В связи с этим власти ЕС продолжают изучать возможные механизмы защиты внутреннего рынка.