Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер выступил с заявлением о необходимости пересмотра подходов к энергетической политике Евросоюза. По его мнению, сохранение доступа к российским энергоносителям позволило бы европейским странам сократить расходы бизнеса и населения, сообщает ria.ru.

Политик отметил, что закупка российских нефти и газа по конкурентоспособным ценам могла бы стать одним из инструментов снижения затрат на энергоснабжение. Кроме того, такая практика способствовала бы расширению возможностей для диверсификации поставок.

После сокращения импорта российских энергоносителей страны Евросоюза начали активно искать альтернативные источники сырья. Значительную часть потребностей блока стали покрывать поставщики сжиженного природного газа, включая США, Катар и Норвегию.

По оценкам экспертов, рост цен на энергию за последние годы оказал серьезное влияние на европейскую промышленность. Наиболее чувствительными к удорожанию газа оказались предприятия химической отрасли, металлургии, производства удобрений, стекла и строительных материалов.

Несмотря на курс на снижение зависимости от российских поставок, энергетическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом сохраняется. В 2025 году объем закупок российского сжиженного природного газа странами ЕС впервые превысил импорт трубопроводного газа из России.

При этом официальная стратегия Евросоюза предусматривает дальнейшее ограничение закупок российских энергоносителей. Для реализации этих планов государства блока продолжают развивать инфраструктуру для приема и хранения сжиженного природного газа, а также расширяют сотрудничество с альтернативными поставщиками топлива.