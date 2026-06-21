В тропических лесах нашли загадочный гриб, который уничтожает других паразитов

Международная группа исследователей обнаружила в тропических лесах острова Борнео новый вид гриба-сверхпаразита, способного атаковать другие паразитические грибы. Находка получила название Pleurocordyceps cornusynnemata и уже привлекла внимание научного сообщества. О находке рассказали в журнале Phytotaxa.

Необычный организм поражает кордицепс — гриб, известный своей способностью заражать насекомых и изменять их поведение. В отличие от большинства паразитов, новый вид не взаимодействует с самим хозяином, а атакует непосредственно ткани кордицепса, используя его для собственного развития.

По словам ученых, такая стратегия позволяет сверхпаразиту эффективно подавлять рост зомби-гриба и препятствовать распространению его спор. После заражения развитие кордицепса прекращается, а новый гриб начинает формировать собственные структуры для размножения.

Открытие было сделано в заповеднике Данум на территории Малайзии. Специалисты считают, что изучение нового вида может иметь практическое значение для медицины и сельского хозяйства. В частности, исследователи не исключают, что подобные организмы помогут в разработке новых антибактериальных препаратов и экологичных методов борьбы с вредителями.

Авторы работы отмечают, что найденный гриб представляет собой редкий пример сложных взаимоотношений между паразитическими организмами и позволяет лучше понять механизмы функционирования природных экосистем.