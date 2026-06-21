Стало известно, от чего зависит качество мобильного интернет-соединения

Скорость мобильного интернета может существенно различаться в зависимости от целого ряда факторов. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

По словам специалиста, одним из основных факторов остается расстояние между устройством пользователя и базовой станцией оператора связи. На качество соединения также влияют настройки оборудования и направление работы сектора сети.

Эксперт отметил, что важную роль играют условия использования мобильного интернета. В помещениях с плотными конструкциями, подземных паркингах, лифтах и других закрытых пространствах сигнал может значительно ослабевать. В отдельных случаях связь способна полностью пропадать.

Дополнительные сложности могут возникать на цокольных и верхних этажах зданий. Для обеспечения стабильного доступа к сети в таких местах иногда требуется установка специального оборудования для усиления сигнала.

Еще одним фактором остается состояние самого устройства. Устаревшие смартфоны или аппараты с техническими неисправностями могут работать менее эффективно, что отражается на качестве интернет-соединения и скорости передачи данных.

Специалист подчеркнул, что стабильность мобильного интернета зависит от совокупности технических и внешних условий, поэтому причины снижения скорости могут отличаться в каждом конкретном случае.