Десять стран потребовали жестких решений по участию россиян в турнирах

Депутат Госдумы прокомментировал обращение десяти стран к Международной федерации баскетбола с требованием не допускать россиян к соревнованиям. Об этом пишет Новосвят .

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о попытках давления на Международную федерацию баскетбола со стороны ряда стран в вопросе участия российских спортсменов в международных турнирах.

Речь идет об обращении десяти государств, включая страны Северной Европы, Прибалтики и Украину, которые выступили против допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям под эгидой ФИБА.

По мнению парламентария, подобные действия можно расценивать как недопустимое давление на спортивную организацию. Он выразил надежду, что федерация сохранит самостоятельность при принятии решений и не будет учитывать угрозы бойкота при формировании своей позиции.

Отдельно отмечается, что обсуждение касается возможного участия спортсменов в международных турнирах по баскетболу 3×3 среди игроков до 23 лет. Российские и белорусские атлеты были отстранены от международных соревнований с 2022 года.

На данный момент Международная федерация баскетбола не озвучила официального решения по этому вопросу, а дискуссия в спортивном сообществе продолжается.