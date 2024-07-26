Исчезнувшая после продажи квартиры пенсионерка из Подмосковья найдена — СМИ
РЕН ТВ: найдена исчезнувшая после продажи квартиры пенсионерка из Подмосковья
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье нашли пропавшую после продажи квартиры пенсионерку. Оказалось, что мошенники сильно запугали пожилую женщину, она делала все, что они ей говорили, передает РЕН ТВ.
Поиски продолжались неделю. Женщину обнаружили в гостинице в Дмитрове. Теперь пенсионерке предстоит пройти курс реабилитации после прожитого стресса.
Напомним, ранее журналисты сообщили, что двое аферистов похитили пенсионерку, завладели ее квартирой, купив ее по цене в два раза ниже рыночной стоимости, а затем начали угрожать родственникам и требовать выкуп.
Близкие потерпевшей считают, что та стала жертвой телефонных мошенников, которые используют гипноз. По информации телеканала, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.