После пребывания в реке у многих появились сыпь, гнойные раны и боли в почках, за восемь дней к медикам обратились больше ста человек. Местные жители утверждают, что Сунжу загрязняют годами: винят в этом городские очистные, которые периодически выходят из строя, а также частные бойни и поликлиники, сливающие отходы напрямую. Раньше река была чистой, в ней купались и ловили рыбу, но в 1990-е инфраструктура пришла в упадок и в воду начали прокладывать трубы.

Власти Ингушетии пообещали с 1 августа начать рейды и проверить каждый сток. Помимо штрафов от двух до четырех с половиной тысяч рублей, придумали дополнительную меру: имена нарушителей будут зачитывать в мечетях. Депутаты считают, что публичное порицание подействует сильнее денег, а некоторые жители предлагают даже не хоронить злостных загрязнителей на общем кладбище. Пока рейды не начались, добровольцы сами заделывают трубы кирпичами и камнями и надеются, что проблему на этот раз не замнут.