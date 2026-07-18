Священник Русской православной церкви Владислав Береговой в беседе с REGIONS разъяснил, что разговор с батюшкой не может заменить визит к врачу или психологу. По его словам, основная задача церкви — духовная поддержка, а не лечение психических заболеваний.

Если человек испытывает клиническую депрессию, панические атаки или другие расстройства, священники сами рекомендуют не откладывать обращение к специалисту, поскольку не считают лечение таких состояний своей миссией. Церковь занимается душепопечением — поддерживает тех, кто переживает утрату, чувство вины, семейные конфликты или кризис веры. При этом некоторые священнослужители имеют профессиональное психологическое образование, но тогда их консультации проходят уже не как церковное служение, а как работа квалифицированного специалиста. Береговой подчеркнул, что духовная поддержка и медицинская помощь не исключают друг друга и в сложных случаях могут успешно дополнять.