Стало известно, какое наследство достанется Александру Маслякову-младшему после смерти матери

Александру Маслякову-младшему, сыну легендарного основателя и бессменного ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова и режиссера КВН Светланы Масляковой, предстоит унаследовать недвижимость родителей в виде квартиру на Смоленской набережной в Москве и дом в престижном поселке на Рублевке, сообщает KP.RU.

Отмечается, что площадь особняка составляет 654 кв. метра, а самого участка — 36 соток. У Александра уже есть собственная квартира в столице.

В начале 2024 года супруги Масляковы приняли стратегическое решение: они передали все 100% акций компании «АМИК» своему единственному сыну. С тех пор Масляков-младший единолично управляет всем проектом.

По данным из открытых неофициальных источников, прибыль компании за 2025 год достигла ₽132 млн. Сегодня КВН — это масштабная медиаструктура, которая производит контент, снимает игры и фестивали, а затем реализует права на трансляции телеканалам. В экосистему клуба входят региональные и центральные лиги, где проходят состязания команд. Кроме того, компания проводит крупные фестивали и получает доход от собственных торговых марок.

Светлана Маслякова, вдова легендарного основателя и бессменного ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова, ушла из жизни 17 июля. Ей было 78 лет. По словам ее сына, в последнее время мать тяжело болела. С ее уходом завершается целая эпоха в истории КВН, но созданная ею империя остается в надежных руках следующего поколения.

Ранее стало известно, где похоронят Светлану Маслякову.