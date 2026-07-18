Умерла актриса Бренда Фрикер из фильма «Один дома 2»

Творческая карьера Фрикер в кино и театре длилась более шести десятилетий. Она начала свой путь в 1960-х годах и за это время успела сняться в десятках фильмов и телепроектов. В 1990 году Бренда стала первой представительницей Ирландии, удостоившейся статуэтки Американской киноакадемии. Премию «Оскар» ей присудили за лучшую женскую роль второго плана в картине «Моя левая нога», где она сыграла мать главного героя, роль которого исполнил Дэниел Дэй-Льюис.

Однако для миллионов зрителей по всему миру Фрикер навсегда останется нью-йоркской любительницей голубей из комедии «Один дома 2». Ее трогательный и немного эксцентричный персонаж, который помогал главному герою Кевину Маккаллистеру, стал одной из самых запоминающихся ролей актрисы.

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