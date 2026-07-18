19-летняя гимнастка Попова вышла замуж за 26-летнего хоккеиста Гоголева

Известная российская гимнастка Анна Попова и хоккеист Павел Гоголев официально стали мужем и женой. Спортсменка поделилась в соцсетях кадрами с церемонии бракосочетания, которая прошла в теплой и романтичной атмосфере, пишет The Voice.

На фотографиях невеста предстала в свадебном платье с обнаженными плечами, ее волосы были уложены мягкими локонами, а макияж подчеркивал гламурный образ. Жених выбрал традиционный темный костюм, который идеально дополнил наряд невесты.

Фото: [ соцсети ]

Влюбленные трогательно обменялись кольцами, не сводя друг с друга глаз, а затем нежно поцеловались, закрепив свой новый статус.

Напомним, что Анна и Павел перестали скрывать свой роман только минувшей весной. А уже в июне 19-летняя абсолютная чемпионка России сообщила поклонникам, что 26-летний возлюбленный сделал ей предложение, и показала кольцо с внушительным камнем.

Анна Попова — титулованная спортсменка, родившаяся в Ставрополе. В 2023 году она стала абсолютной чемпионкой России, а также одержала победу на Международной Клубной Лиге в Дубае. Ей присвоен статус «мастер мирового уровня» по художественной гимнастике. Несмотря на серьезную травму спины, полученную в 2024 году, спортсменка сумела восстановиться и вернуться к тренировкам.

Павел Гоголев — профессиональный хоккеист, выступавший за ряд зарубежных команд, а с 2023 по 2025 годы защищавший цвета новосибирской «Сибири».

Ранее звезда «Сельского детектива» Данила Якушев ответил на критику из-за женитьбы на 19-летней.