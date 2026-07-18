Гарри рассказал о самочувствии Карла III после встречи с ним

Принц Гарри, который редко появляется на публике с личными заявлениями, нарушил молчание и поделился новостями о состоянии здоровья своего отца, короля Карла III. Это произошло во время гала-вечера Time100 Sports в Нью-Йорке. По данным инсайдера Page Six, Гарри сообщил, что монарх, который с 2024 года борется с онкологическим заболеванием, «чувствует себя отлично».

В беседе с гостями мероприятия принц также рассказал о своей семье. Он отметил, что его супруга Меган Маркл и дети — принц Арчи и принцесса Лилибет — «счастливы» находиться дома в Калифорнии после недавнего краткого визита в Великобританию. Гарри с воодушевлением добавил, что наследники растут очень быстро, и, судя по всему, он был рад возможности провести время с ними после возвращения.

Напомним, что поездка Сассексов на родину выдалась непростой. Изначально принц Гарри прибыл в Великобританию один — ему отказали в финансируемой налогоплательщиками охране, что вызвало очередной виток дискуссий о безопасности семьи. Однако позже Букингемский дворец подтвердил, что король Карл III и королева Камилла приняли Гарри, Меган и их детей в своей загородной резиденции Хайгроув. Эта встреча стала первой для монарха с внуками с 2022 года.

Примечательно, что Маркл и дети не появлялись на публике во время всего визита, что лишь подогрело интерес к их редкому появлению в Британии. Сам Гарри, судя по его словам, остался доволен поездкой и тем, что смог увидеть отца и рассказать миру о его хорошем самочувствии.

Ранее стало известно, что принц Уильям поссорился с королевой Камиллой перед свадьбой Питера Филлипса.