Исповеди недостаточно: «Россия Православная» предложила открыть при храмах семейные психологические центры

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с « Абзацем » предложил открыть при храмах специальные семейные центры для помощи парам, находящимся в кризисе или на грани развода. По его словам, люди столетиями приходят в церковь, чтобы покаяться и поделиться болью, однако одной исповеди часто недостаточно. Консультации священников или церковных психологов могли бы спасти множество семей и одновременно стать еще одним шагом к вере.

Общественник убежден, что такие центры стали бы реальной помощью, способной укрепить психологическое здоровье и привлечь людей к вере. Даже неверующие, придя за советом, могли бы услышать слово Божие и сделать первый шаг к церкви. Центры могли бы стать мостом между Церковью и обществом, особенно для тех, кто не решается прийти в храм самостоятельно. Сегодня многие не знают, куда обратиться при семейном разладе: идут к психологам, которые часто не разделяют их ценностей, либо остаются один на один с проблемой, тогда как рядом есть храм с мудрыми священниками и готовыми помочь людьми.

Иванов подчеркнул, что консультации священников призваны не заменить таинства, а дополнить их. Практическая помощь в вопросах, где нужен не только духовный, но и человеческий совет, стала бы важной деталью, способной сохранить семейное благополучие многих.