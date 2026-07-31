Хруст в пакете: через два часа на столе — почему малосольные огурцы стали хитом лета и какие ошибки превращают их в кашу
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]
Один из самых оперативных способов приготовления малосольных огурцов — засолка в обычном целлофановом пакете. В отличие от классических банок с рассолом, метод позволяет насладиться хрустящей закуской уже через пару часов без лишней мороки с маринадом и стерилизацией. Рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Попова, сообщил vostokmedia.com.
Ингредиенты для малосольных огурцов в пакете:
- 250 г огурцов;
- 15 г свежей петрушки;
- 1 средний зубчик чеснока;
- ¼ столовой ложки соли;
- ¼ чайной ложки соли.
Пошаговый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом:
Шаг 1. Замочите огурцы в прохладной воде на 1-2 часа. Так они вернут упругость и останутся хрустящими после засолки. Если у вас совсем свежие плоды (только что с грядки), этот шаг можно пропустить.
Шаг 2. Обрежьте концы у огурцов, разрежьте их на четыре части. Это позволит им быстрее просолиться.
Шаг 3. Чеснок нарежьте небольшими пластинами, укроп мелко порубите вместе со стеблями.
Шаг 4. Все ингредиенты переложите в пакет (подойдет как плотный зип-пакет, так и обычный из пищевого целлофана). Первыми в целлофан кладут огурцы, а уже после — зелень и приправы. Хорошо завяжите пакет и потрясите, чтобы перемешать содержимое.
Шаг 5. Сложите пакет в тарелку или миску и уберите в холодильник на 2-3 часа. За это время огурцы успеют впитать ароматы специй. На выходе вы получите хрустящую и ароматную летнюю закуску.
Количество ингредиентов можно варьировать, но с обязательным сохранением пропорций. Особое внимание, предупреждает блогер, стоит уделять достаточному количеству соли — именно она отвечает за правильную ферментацию и вкус.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Какие ошибки портят малосольные огурцы
Даже такую простую закуску, как малосольные огурцы, можно испортить, если не знать несколько важных нюансов. В результате плоды теряют текстуру и плотность, перестают хрустеть. В худшем случае блюдо становится небезопасным для употребления из-за нарушения процесса ферментации. Наталья Попова выделяет основные ошибки, которых следует избегать:
- Выбор переросших старых огурцов. Для малосольной засолки не подходят плоды с признаками вялости, пустотами или желтыми пятнами. Берите только свежие, упругие огурцы.
- Пропуск этапа замачивания. Замачивание перед засолкой — обязательная процедура для магазинных огурцов. Она убирает лишнюю горечь и возвращает упругость, благодаря чему после засолки они остаются хрустящими.
- Использование мелкой соли с йодом. Для малосольных огурцов лучше выбирать крупную каменную соль без добавок. Мелкая соль делает огурцы слишком солеными, а йод может придать им неприятную горчинку.
- Несоблюдение пропорций для рассола. Пользуйтесь только проверенными рецептами: недостаток или избыток соли может испортить вкус и сделать закуску небезопасной для употребления.
- Приготовление с нефильтрованной водой. Солить огурцы нужно только с чистой водой — любая другая может испортить вкус и придать странный привкус.
- Несоблюдение температурного режима. По классическому рецепту малосольные огурцы ферментируются при температуре от +18 до +22 °C. Если температура будет ниже, ферментация замедлится, выше — активизируется патогенная микрофлора. После приготовления храните огурцы в холодильнике.
- Недостаточный объем рассола. Огурцы должны быть полностью покрыты жидкостью, иначе они могут испортиться в процессе приготовления.
- Неплотная укладка и контакт с воздухом. Из-за свободной укладки внутри тары огурцы могут просолиться неравномерно. А контакт с воздухом чреват образованием плесени — плотно закрывайте банку или пакет, в котором солите плоды.
Соблюдение этих несложных правил, как отмечает Наталья Попова, гарантирует идеальный результат: хрустящие, ароматные и абсолютно безопасные малосольные огурцы, которые украсят любой летний стол.
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