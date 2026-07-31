В 2026 году Московская область удерживает второе место в стране по объемам промышленного производства — такой результат стал возможен благодаря мерам в рамках «Народной программы» «Единой России».

По словам заместителя руководителя фракции партии в местном Совете депутатов Артура Бадретдинова, поддержку предприятиям обеспечивают займы, льготы и промышленная ипотека — это помогает создавать рабочие места и снижать уровень безработицы.

С 2021 года в регионе появилось свыше 400 тысяч новых рабочих мест, еще 420 тысяч планируют открыть за счет крупных инвестпроектов. Обрабатывающие производства дают до 90% объема промышленной отгрузки области. Активно растут сегменты лекарств, мебели и автомобилей.

Яркий пример развития промышленности — предприятие в Красногорске. Как показывает опыт слесаря механосборочных работ Ильи Воронцова, который трудится там уже 8 лет, производство не стоит на месте и вносит вклад в общий промышленный рост региона.

«Народная программа», сформированная на основе 780 тысяч наказов жителей Подмосковья, к текущему моменту выполнена на 98%; партийцы намерены довести показатель до 100% до конца года.