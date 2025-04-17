Историк Сюткин пояснил происхождение сала

Сало является давним кулинарным наследием человечества. Историк русской кухни Павел Сюткин рассказал, кто стал первооткрывателем данного продукта. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, свинину применяют в кулинарии тысячи лет. Упоминания о ней были даже в средневековых европейских источниках, при этом в каждой стране были собственные, порой непохожие технологии заготовления сала.

Эксперт добавил, что к XV–XVI векам сало стало вполне обычным продуктом для русской кухни, однако в те времена использовалось в большинстве своем топленое, то есть перетопленное в бочках.

По его мнению, к XVIII–XIX веку донская кухня уже немыслима без соленого свиного сала. Оно используется не только в виде отрезанного кусочка на хлеб. Из свиного сала делают намазку, с ним готовят походную кашу кулеш, варят с борщом, жарят на нем яичницу. Таким образом, сало стало незаменимым элементом кухни Южной России, Дона, казачьей кухни.

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