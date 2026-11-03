Ролан Гусев обратился к игрокам «Ахмата» после своего назначения

Главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев, который 2 ноября сменил на этом посту Станислава Черчесова, обратился к футболистам грозненской команды.

Специалист заявил, что рад стать частью футбольной семьи «Ахмата» и поблагодарил руководство клуба за оказанное доверие.

«Ключевое, ребята: у нас сейчас нет времени ворошить прошлое, думать, что было, почему это произошло. Сейчас мы все вместе должны сконцентрироваться. Мы должны в каждом матче выходить и побеждать», — сказал Гусев игрокам.

Ролан Гусев возглавлял столичное «Динамо» во второй половине минувшего чемпионата после отставки Валерия Карпина. Тренер сумел улучшить игру и результаты команды, но руководство бело-голубых по окончании сезона не стало продлевать с ним контракт.

Грозненский клуб в 13-м туре РПЛ проиграл московскому «Динамо» (0:2) и опустился в чемпионате на предпоследнее место. Команда набрала лишь 11 очков. В следующем матче «Ахмат» примет на своем поле столичную «Родину».