В ЖК «Томилино Парк» в Люберцах на 80% достроили третью школу

В жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах группа «Самолет» вышла на завершающий этап строительства третьей школы для 1,1 тыс. учеников, стройготовность будущего образовательного учреждения достигла 83%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители подключают внутренние инженерные системы, проводят черновые и чистовые отделочные работы, на дворовой территории уже приступили к благоустройству. В здании три этажа, его площадь составила 13 тыс. кв. м. В нем обустроят учебные классы, зоны рекреации с мягкой мебелью, помещения для продленного дня, мастерские для работы по дереву и металлу, студии для шитья и кулинарии, актовый зал, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр.

Во дворе школы оборудуют площадки для футбола, баскетбола и волейбола, беговую дорожку и зону с уличными тренажерами, а также места для отдыха.

В составе жилого комплекса уже работают два детских сада и две школы, в будущем в проекте появятся еще еще один детский сад, собственная поликлиника со станцией скорой помощи и физкультурно-оздоровительный центр.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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