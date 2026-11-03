Дочь Брюса Уиллиса показала видео с отцом, который борется с лобно-височной деменцией

35-летняя дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Скаут ЛаРу поделилась в социальных сетях новым видео с отцом, передает Super. 71-летний Уиллис борется с лобно-височной деменцией.

На кадрах актер выглядит растерянным и обеспокоенным, а Скаут нежно держит его за руку. Девушка находится рядом с отцом и старается поддержать его.

Фото: [ скриншот видео ]

Публикация вызвала широкий отклик. Многие поклонники выразили поддержку близким актера. Они отметили заботу Скаут об отце и поблагодарили ее за то, что она делится такими моментами.

При этом часть аудитории отреагировала иначе. Некоторые комментаторы усомнились в искренности девушки. Они обратили внимание на ее поведение перед камерой и предположили, что публикация сделана ради привлечения внимания.

Брюс Уиллис — известный актер, снявшийся в фильмах «Крепкий орешек», «Пятый элемент», «Армагеддон» и многих других. О его проблемах со здоровьем стало известно несколько лет назад.

Сначала семья сообщила об афазии, а затем уточнила диагноз — лобно-височная деменция. С тех пор актер отошел от съемок, а близкие стараются оградить его от лишнего внимания.

Ранее жена Брюса Уиллиса призналась, что чувствует себя виноватой перед дочерьми.