В Одинцове учитель начальных классов купила квартиру по «Соципотеке»

Учитель начальных классов Ксения Страузова, которая преподает в МБОУ «Немчиновский лицей», приняла участие в программе «Социальная ипотека» и купила квартиру в городском округе Одинцово. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программа реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала про нее от коллеги. Теперь она переехала из съемного жилья в собственную двухкомнатную квартиру.

«Мне здесь очень комфортно. Я рассматривала варианты жилья рядом со школой. Так и получилось, теперь живу в пешей доступности от места работы, а раньше приходилось по часу добираться, это было неудобно. Я каждый день просыпаюсь в новой квартире и не верю, что это моя», — отметила Ксения.

Участниками программы могут стать медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.