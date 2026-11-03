Газ попал на подростка и беременную: фанаты «Рубина» рассказали, что произошло на трибуне матча

Матч «Рубина-2» и «Урала-2» во Второй лиге дивизиона «Б» обернулся скандалом, сообщил inkazan.ru. На поле академии казанского клуба бойцы отряда «Рысь» якобы применили перцовый баллончик против несовершеннолетнего зрителя.

По данным издания, первым об инциденте написал елеграм-канал KERPÉ FM. По предварительным сведениям, спровоцировать силовиков мог слэм, который устроили подростки. Однако Inkazan отмечает: танец заранее согласовали с представителями «Рубина», так что поводов для претензий быть не должно.

По информации издания, после случившегося фанаты выступили с открытым письмом к руководству клуба — оно появилось в канале «Фанаты Рубина». Болельщики настаивают на расследовании и правовой оценке действий спецподразделения. Согласно их версии, молодые люди переместились в пустующую часть сектора, чтобы не мешать окружающим. Заметив сотрудников СОБР «Рысь», они вернулись на места. Тем не менее командир группы, по словам авторов обращения, распылил газ в сторону одного из подростков.

По данным фанатов, пострадавшему потребовалась медпомощь, а газ задел и других зрителей — среди них были дети и беременная женщина. Также утверждается, что силовик обещал повторно применить баллончик и вызвать ОМОН.

Болельщики, как пишет издание, требуют выяснить, как сотрудники оказались внутри стадиона, и найти ответственных со стороны клуба. Они предлагают отправить в прокуратуру записи с камер для проверки. По информации Inkazan, в «Рубине» планируют собрание по этому поводу, но дата пока не определена.

Отдельно отмечается: по регламенту соревнований сотрудникам «Рыси» во время игры положено находиться у КПП, а не на территории стадиона. Встреча состоялась 1 ноября на поле № 2 академии «Рубина» на улице Копылова.

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