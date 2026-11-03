В Серпухове вынесли приговор по факту похищения женщины ее бывшим сожителем

Серпуховский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении четверых местных жителей, которых в зависимости от роли и степени участия признали виновными в совершении преступлений по чч. 1, 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, один из осужденных ранее состоял в отношениях с потерпевшей. На фоне постоянно возникавших конфликтов и ссор девушка прекратила отношения и стала проживать отдельно в квартире на территории Серпухова. В декабре 2024 года мужчина отключил электричество в квартире, дождался, когда она откроет дверь, надел на нее наручники, после чего принудительно посадил в свой автомобиль.

По пути следования, когда похититель сделал остановку на перекрестке улиц, потерпевшая выбежала из салона автомобиля и добежала до ближайшего магазина. В тот же период бывший сожитель также тайно похитил с ее банковского счета денежные средства.

Далее у злоумышленник решил совершить похищение потерпевшей и поместить ее в реабилитационный центр с целью подавления воли девушки и восстановления прежних отношений. Для этого за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей он привлек ранее не знакомых ему граждан, которые дали согласие на участие в похищении. В качестве места содержания потерпевшей был избран один из реабилитационных центров, расположенный в Дмитровском округе.

В феврале 2025 года соучастники поджидали девушку около ее дома, после чего с применением физической силы захватили ее, поместили в транспортное средство и доставили в центр, где она находилась под предлогом прохождения реабилитации от алкогольной зависимости вплоть до фактического установления ее местонахождения сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.