Итоги обучения независимых наблюдателей перед выборами подвели в Подмосковье

Итоги обучения независимых наблюдателей в преддверии выборов подвели в области. Завершающий семинар провели в Одинцово, сообщили в МИСК региона. Мероприятие было организовано ОПМО.

Участников поприветствовала первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева. Она заявила, что общественный контроль, который осуществляется наблюдателями от общественных палат, безотносителен к интересам конкретных кандидатов.

Глава информационной группы Штаба по общественному наблюдению за выборами ОПМО Сергей Леонов отметил важность обучения наблюдателей и рассказал о его организации.

Зампред ОПМО, глава группы координации мобильного мониторинга УИКов Штаба Петр Ульянов рассказал о порядке действий общественного наблюдателя на избирательном участке.

Председатель Совета по правам человека при губернаторе Подмосковья Марина Юденич подчеркнула, что важно обеспечить справедливость процесса голосования.

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская рассказала об итогах работы институтов гражданского общества в обеспечении прозрачности процесса голосования.

После семинара прошло заседание Штаба.