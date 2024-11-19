Из Долгопрудного в зону СВО доставлена 55-ая партия гуманитарной помощи

В ноябре представители специальной выездной группы из Долгопрудного совершили 55-ую поездку в зону спецоперации, чтобы передать российским военнослужащим очередную партию гуманитарной помощи.

Подобные поездки проходят регулярно. Неравнодушные жители собирают предметы и вещи, которые помогают военным СВО, как во время выполнения боевых задач, так и при благоустройстве мест для дислокации. Выездная спецгруппа администрации округа во главе с заместителем начальника Управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Долгопрудного Владимиром Белолипецким оказывает помощь в доставке помощи.

Руководитель рассказал, что адресатами нынешней партии стали семь бойцов. Военнослужащие находятся на местах их дислокации. Необходимые вещи и продукты питания ценятся участниками СВО. Значимыми для них также являются письма и посылки от родственников, которые были переданы представителями выездной группы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный ]

«Всегда группа берет с собой флаг нашего города, который ребята принимают с особенными чувствами, — рассказал глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин. — Помогали, помогаем и будем помогать нашим ребятам. И им, и их семьям. Благодарен всей группе за выполнение трудного и опасного поручения!»

Участники спецоперации с трепетом относятся к любой весточке из дома, которая согревает им души.

Оказывать помощь соотечественникам в зоне СВО может каждый желающий, достигший совершеннолетия. В частности, в Долгопрудном продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту. Пункт отбора расположен по адресу: ул. Дирижабельная, д. 4. Максимальный возрастной порог — 60 лет. Специалисты пункта предоставят подробную информацию. Прием ведется с понедельника по пятницу. Время работы: с 09.00 до 18.00. Также открыты телефонные линии: 8-925-223-35-40 и 8-903-163-11-06.

В Долгопрудном желающим вступить в ряды добровольцев предоставляют помощь в быстром оформлении документов, в прохождении медкомиссии, оказывают сопровождение до заключения контракта, гарантируют бесплатный трансфер. На региональном и муниципальном уровнях семьям военнослужащих оказывают всестороннюю поддержку.

Для отправки своих контактных данных предложено заполнить форму. Телефон «горячей линии»: 8(495)990-77-77. Более детальную информацию также можно получить по следующим телефонным номерам: 8-495-408-26-36 (военно-учетный стол г. о. Долгопрудный), 8-903-163-11-06 (Максим) и 8-925-223-35-40 (Александр).