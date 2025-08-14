Из Шатуры в зону проведения специальной военной операции направят грузовой транспорт, вездеход и мотоциклы
Фото: [Администрация м.о. Шатура]
Потребность в технике на передовой всегда актуальна. Как сообщил глава округа Шатура Николай Прилуцкий, военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, регулярно обращаются с просьбами о содействии в отправке автомобилей и мотоциклов.
В настоящее время из Шатуры в зону боевых действий отправляется сразу несколько единиц техники. Вездеход, демонстрирующий высокую эффективность при эвакуации раненых с поля боя, а также при транспортировке продуктов питания и боеприпасов к передовой, является незаменимым помощником. Тягач «Урал» и автомобиль УАЗ – важная техника на фронте, в которые дополнительно будут помещены строительные материалы, матрасы и генераторы. Для повышения мобильности при решении боевых задач предусмотрено включение в состав мотоцикла «Днепр» и питбайка.
«Я убежден, что наша техника окажет неоценимую помощь нашим бойцам и не единожды придет им на выручку в сложных ситуациях. Выражаю признательность председателю Совета депутатов Дмитрию Янину за организованную отправку и всем, кто продолжает участвовать в формировании и доставке гуманитарных грузов», — заявил глава округа Николай Прилуцкий.