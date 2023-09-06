Избирательная кампания по выборам губернатора Подмосковья вышла на заключительную стадию, говорится в сообщении Московской областной избирательной комиссии.

Сегодня прошло тестовое подключение и проверка каналов связи Центра мониторинга и общественного наблюдения за голосованием с Мособлизбиркомом и УИК области.

Центр был создан по инициативе ОПМО. Он расположен в Одинцово. В нем оборудованы тридцать рабочих мест для общественных наблюдателей, представителей кандидатов и средств массовой информации. В центре можно подключиться к камерам видеонаблюдения на избирательных участках.

Проверка каналов связи прошла штатно. Избирательная система области готова к работе.