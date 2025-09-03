Избирательные участки для голосования на выборах губернатора Курской области будут работать в Подмосковье

Жители Курской области, которые находятся в Подмосковье, смогут принять участие в досрочном голосовании на выборах губернатора Курской области. Для этого были организованы экстерриториальные избирательные участки в Клину, Пушкино, Подольске и Егорьевске.

В Клину участок организован по адресу: поселок Чайковского, д. 10. В Пушкино проголосовать можно будет в ДК «Пушкино» по адресу: улица Некрасова, д. 3. В Подольске избирателей ждут в многофункциональном центре, расположенном по адресу: улица Кирова, д. 39. В Егорьевске избирательный участок будет открыт в ДК им. Г. Конина по адресу: улица Советская, д. 174.

Указанные избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 5 и 6 сентября, а также с 8:00 до 15:00 7 сентября.

Подробную информацию по вопросам голосования можно получить на горячей линии по номеру: 8 (800) 550-97-44.